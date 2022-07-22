В Челябинской области 131 человек заболел коронавирусом за сутки

﻿Минздрав региона озвучил сводку на 22 июля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 5,6 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 131 положительный результат, среди заболевших есть пять школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 336 тысяч 791 случай заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 22 июля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 106 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 325 тысяч 819 южноуральцев. Продолжают лечение 1837 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о трех скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9994 человек.

Рост заболеваемости коронавирусом в Челябинской области начался с конца прошлой недели. Врачи начали выявлять больше 100 положительных тестов на COVID-19. По мнению эпидемиолога Александра Выгоняйлова, избежать новой волны не удастся, но ее интенсивность будет зависеть от темпов вакцинации и других факторов.

В Минздраве уточнили, что прививочная кампания в регионе идет полным ходом. Для этого создан необходимый запас доз.

Тем временем в России зафиксировали случаи заражения новым подвидом омикрон-штамма коронавируса — BA.2.75, получившим название «кентавр». Стоит ли бояться этой инфекции и защитит ли от нее вакцина, рассказал координатор всероссийского проекта «Здоровое будущее», главный врач детской городской больницы № 8 Челябинска Антон Рыжий.