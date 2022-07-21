В Челябинской области 126 человек заболели коронавирусом за сутки

﻿Минздрав региона озвучил сводку на 21 июля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 6,7 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 126 положительных результатов, среди заболевших есть четыре школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 336 тысяч 660 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 21 июля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 61 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 325 тысяч 713 южноуральцев. Продолжают лечение 1815 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о четырех скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9991 человека.

Рост заболеваемости коронавирусом в Челябинской области начался с конца прошлой недели. Врачи начали выявлять больше 100 положительных тестов на COVID-19. Коллективный иммунитет в регионе, по официальным данным на 15 июля, составляет 12,7%. По мнению эпидемиолога Александра Выгоняйлова, избежать новой волны не удастся, но ее интенсивность будет зависеть от темпов вакцинации и других факторов.

На утро 20 июля прививки в Челябинской области уже сделали 61,9% взрослого населения, в том числе 5767 подростков от 12 до 17 лет. Вакцинация и ревакцинация от коронавируса продолжается. Для этого создан необходимый запас доз.

В России зафиксировали пять случаев заражения новым подвидом омикрон-штамма коронавируса — BA.2.75, получившим название «кентавр». Стоит ли бояться этой инфекции и защитит ли от нее вакцина, рассказал координатор всероссийского проекта «Здоровое будущее», главный врач детской городской больницы № 8 Челябинска Антон Рыжий.