В Челябинской области за день 203 человека заболели коронавирусом

Минздрав региона озвучил сводку на 2 августа 2022 года

В Челябинской области за минувшие сутки провели более 3,6 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 203 положительных результата, среди заболевших есть 8 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 338 тысяч 689 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 2 августа, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 158 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 327 тысяч 802 южноуральца. Продолжают лечение 1738 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном скончавшемся накануне пациенте с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 008 человек.

Врачи Челябинской области осенью ожидают подъем заболеваемости коронавирусом. Увеличение числа заражений будет связано с возвращением людей из отпусков и школьников и студентов в организованные коллективы.

Для защиты специалисты регионального Минздрава рекомендуют поставить прививку. Для этого создан необходимый запас доз.