За минувшие сутки в Челябинской области провели более 3,6 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 115 положительных результатов, среди заболевших есть пять школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 336 тысяч 414 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 19 июля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 130 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 325 тысяч 568 южноуральцев. Продолжают лечение 1719 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном скончавшемся накануне пациенте с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9986 человек.