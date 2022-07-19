В Челябинской области 115 человек заболели коронавирусом за сутки

﻿Минздрав региона озвучил сводку на 19 июля 2022 года



За минувшие сутки в Челябинской области провели более 3,6 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 115 положительных результатов, среди заболевших есть пять школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 336 тысяч 414 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 19 июля, Минздрав Челябинской области.



Накануне с больничного по ковиду выписали 130 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 325 тысяч 568 южноуральцев. Продолжают лечение 1719 человек.



Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном скончавшемся накануне пациенте с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9986 человек.

