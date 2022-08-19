Еще 321 человек заболел коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки

Минздрав озвучил суточную сводку на 19 августа 2022 года

В Челябинской области за минувшие сутки провели более 7,3 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 321 положительный результат, среди заболевших есть 12 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 343 тысячи 80 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 19 августа, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 81 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 330 тысяч 609 южноуральцев. Продолжают лечение 3304 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о двух скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 026 человек.

Врачи региона также осенью ожидают подъем заболеваемости COVID-19. Увеличение числа заражений будет связано с возвращением людей из отпусков и школьников и студентов в организованные коллективы.

Для защиты специалисты регионального Минздрава рекомендуют поставить прививку. Для этого создан необходимый запас доз. Где можно пройти вакцинацию и ревакцинацию сегодня и в выходные, читайте в материале ИА «Первое областное».

Между тем в Челябинске сохранили один пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Пациенты вне зависимости от места прикрепления могут сделать мазок по будням в областном кожно-венерологическом диспансере № 3 на улице Блюхера, 12.

Со дня на день в регионе ожидают поступление вакцин от гриппа «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». От каких штаммов они будут защищать в эпидсезоне 2022/23 года и почему лучше сделать прививку до середины ноября, ИА «Первое областное» рассказала начальник отдела организационно-методического обеспечения профилактической работы Челябинского областного центра медицинской профилактики Татьяна Цветкова.