В Челябинской области 110 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

﻿Минздрав региона озвучил сводку на 18 июля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более четырех тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 110 положительных результатов, среди заболевших есть четыре школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 336 тысяч 299 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 18 июля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 85 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 325 тысяч 438 южноуральцев. Продолжают лечение 1735 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о двух скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9985 человек.