За минувшие сутки в Челябинской области провели более 3500 ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 130 положительных результатов, среди заболевших есть 20 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 330 тысяч 63 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 16 мая, Минздрав Челябинской области.
Накануне с больничного по ковиду выписали 123 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 319 тысяч 259 южноуральцев. Продолжают лечение 1841 пациент.
Также Минздрав Челябинской области сообщает о четырех скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9822 человек.
Между тем в Россию может вернуться штамм коронавируса дельта — его все чаще выявляют в лабораториях.
По последним данным, в Челябинской области заболеваемость коронавирусом в 90% случаев вызвана штаммом стелc-омикрон.