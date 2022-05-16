В Челябинской области 130 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 16 мая 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 3500 ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 130 положительных результатов, среди заболевших есть 20 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 330 тысяч 63 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 16 мая, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 123 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 319 тысяч 259 южноуральцев. Продолжают лечение 1841 пациент.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о четырех скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9822 человек.

Между тем в Россию может вернуться штамм коронавируса дельта — его все чаще выявляют в лабораториях.



По последним данным, в Челябинской области заболеваемость коронавирусом в 90% случаев вызвана штаммом стелc-омикрон.