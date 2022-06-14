В Челябинской области 92 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 14 июня 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 3,7 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 92 положительных результата, среди заболевших есть 7школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 333 тысячи 177случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 14 июня, Минздрав Челябинской области.Накануне с больничного по ковиду выписали 93 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 322 тысячи 514 южноуральцев. Продолжают лечение 1618 пациентов.Также Минздрав Челябинской области сообщает о двух скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9904человек.Напомним, обязательную вакцинацию от коронавируса отменили в Челябинской области . Однако медики рекомендуют жителям региона делать прививки на добровольной основе.

Выездную вакцинацию от коронавируса возобновили в садах Челябинской области. Публикуем расписание работы медицинских бригад в июне 2022 года.



Вакцину от коронавируса впервые ввели 9—11‑летним детям. На этой неделе в России начались испытания на добровольцах.