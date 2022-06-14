Накануне с больничного по ковиду выписали 93 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 322 тысячи 514 южноуральцев. Продолжают лечение 1618 пациентов.
Также Минздрав Челябинской области сообщает о двух скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9904 человек.
Напомним, обязательную вакцинацию от коронавируса отменили в Челябинской области. Однако медики рекомендуют жителям региона делать прививки на добровольной основе.
Выездную вакцинацию от коронавируса возобновили в садах Челябинской области. Публикуем расписание работы медицинских бригад в июне 2022 года.
Вакцину от коронавируса впервые ввели 9—11‑летним детям. На этой неделе в России начались испытания на добровольцах.