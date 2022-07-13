В Челябинской области 86 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил суточную сводку на 13 июля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 6 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 86 положительных результатов, среди заболевших есть четыре школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 335 тысяч 806 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 13 июля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 73 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 325 тысяч 200 южноуральцев. Продолжают лечение 1488 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном скончавшемся накануне пациенте с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9977 человек.

Более пяти тысяч школьников на Южном Урале добровольно привились от коронавируса. Медики не отметили у детей никаких осложнений.



Также стало известно, что в России могут ввести QR‑сертификаты для всех прививок.