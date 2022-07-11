В Челябинской области 93 человека заболели коронавирусом за сутки

Минздрав озвучил суточную сводку на 11 июля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более четырех тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 93 положительных результата, среди заболевших есть три школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 335 тысяч 631 случай заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 11 июля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 78 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 325 тысяч 107 южноуральцев. Продолжают лечение 1410 пациентов.