За минувшие сутки в Челябинской области провели более четырех тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 93 положительных результата, среди заболевших есть три школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 335 тысяч 631 случай заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 11 июля, Минздрав Челябинской области.
Накануне с больничного по ковиду выписали 78 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 325 тысяч 107 южноуральцев. Продолжают лечение 1410 пациентов.Также Минздрав Челябинской области сообщает о четверых скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9973 человек.
Более пяти тысяч школьников на Южном Урале добровольно привились от коронавируса. Медики не отметили у детей никаких осложнений.