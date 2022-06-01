В Челябинской области 105 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 1 июня 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 6,6 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 105 положительных результатов, среди заболевших есть 12 школьников. С начала пандемии официально зарегистрированы 331 тысяча 917 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 1 июня, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 44 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 321 тысяча 219 южноуральцев. Продолжают лечение 1684 пациента.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о четырех скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9873 человек.

В Челябинской области с 1 июня отменили обязательное ношение масок. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер накануне подписал соответствующее постановление.