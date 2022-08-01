В Челябинской области за день 188 человек заболели коронавирусом

Минздрав региона озвучил сводку на 1 августа 2022 года

В Челябинской области за минувшие сутки провели более 4,3 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 188 положительных результатов, среди заболевших есть 7 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 338 тысяч 486 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 1 августа, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 216 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 327 тысяч 644 южноуральца. Продолжают лечение 1694 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном скончавшемся накануне пациенте с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 007 человек.

Врачи Челябинской области осенью ожидают подъем заболеваемости коронавирусом. Увеличение числа заражений будет связано с возвращением людей из отпусков и школьников и студентов в организованные коллективы.

Для защиты специалисты регионального Минздрава рекомендуют поставить прививку. Для этого создан необходимый запас доз.

В торгово-развлекательных комплексах Магнитогорска для этого с 1 августа возобновили вакцинацию от коронавируса. Прививочные пункты расположили на специально отведенных площадках при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

В ближайшее время в регионе обновят сервис записи к врачу на «Госуслугах». Система будет сама определять, к какой поликлинике прикреплен пользователь, и покажет свободные временные слоты для записи.