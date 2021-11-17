Когда контактным по ковиду можно делать прививку от коронавируса

Мы узнали ответ у практикующего челябинского врача

Многие скептики все же решают сделать прививку от коронавируса после того, как в их семье или в их окружении кто-то заболевает ковидом. Какую паузу нужно выдержать после контакта с больным человеком, журналистам медиахолдинга «Первый областной» рассказала врач-пульмонолог, заведующая пульмонологическим отделением ОКБ № 3 Елена Лозовая.

«Прививку от ковида можно ставить через 14 дней с момента последнего контакта с больным человеком. Это инкубационный период коронавируса. Если вы не заболели за это время, можно делать прививку», — пояснила Елена Лозовая.

После болезни рекомендовано прививаться через полгода. Но в Минздраве России обсуждают возможность продлить действие QR-кодов для переболевших на год.

После прививки следует проходить ревакцинацию через год, но в условиях пандемии привиться повторно можно через полгода.

Между тем вакцинированным россиянам после контакта с больным человеком теперь не нужно соблюдать самоизоляцию.

Ранее Елена Лозовая рассказала о том, как медики красной зоны распознают пациентов с фальшивым сертификатом о вакцинации. И пояснила, что после того, как такие люди идут на поправку, они спрашивают: когда им можно привиться и привить своих близких.