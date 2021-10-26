Хакасия первой из регионов вводит комендантский час из-за COVID-19

Также в регионе приостановят работу общественного транспорта

Хакасия первой из регионов вводит комендантский час из-за COVID-19. Об этом сегодня, 26 октября, сообщил РБК.

Отмечается, что всем жителям республики с 28 октября будет запрещено покидать место проживания с 22:00 до 6:00, кроме сотрудников предприятий, которые работают непрерывно. Разрешается выгул собак, занятия спортом на улице, выход в медучреждения, и походы в магазин.

Кроме того, с 28 октября до 7 ноября в Хакасии приостановят работу городского общественного транспорта, а таксисты смогут работать лишь при наличии сертификата о вакцинации.

Напомним, Михаил Мишустин поручил регионам продолжить вакцинацию и тестирование в нерабочие дни. Субъекты смогут самостоятельно вводить дополнительные меры и увеличивать количество нерабочих дней.