Из больниц области после коронавируса выписаны 125 южноуральцев

Всего в регионе выздоровели почти 59 тысяч человек

В Челябинской области за прошедшие сутки, к 11 июня, из больниц после коронавируса выписаны 125 человек. Всего 58 759 пациентов выздоровели и выписаны из ковидных госпиталей региона.

На сегодня подтверждено 63 975 случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки диагноз коронавирус подтвердился у 87 человек, среди них нет школьников. 2 248 человек на сегодня болеют COVID-19.

За прошедшие сутки проведено методами ИФА- и ПЦР-исследований 9018 тестов. А за время пандемии — 2 341 725.

Умерло 7 человек. Минздрав региона организовал круглосуточную горячую линию 8 (351) 240-15-16.