Ирина Гехт: «Госпитальные базы будут иметь свои установки по производству кислорода»

Средства на закупку специального оборудования выделил глава региона Алексей Текслер

Для лечения некоторых больных с коронавирусной инфекцией требуется кислород. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт уточнила, что ситуация с поставкой кислорода в больницы сегодня напряженная, но все пациенты получают необходимое лечение. Более того, на госпитальных базах появятся свои мини-установки по производству кислорода.

«По кислороду для больниц ситуация контролируемая, но напряженная. Такое положение по всей стране, часть регионов вообще не имеют производства кислорода. Перебои у нас возникли в связи с тем, что производитель, который давал порядка 24 тонн в сутки кислорода — „Челябтехгаз“, встал на техническое обслуживание в связи с поломкой. Сегодня-завтра он должен вновь запуститься и это, безусловно, облегчит ситуацию с обеспечением кислородом», — сообщила Ирина Гехт.

Практически во всех больницах есть кислородные концентраторы — их порядка 5 тысяч штук. Кроме того, с конца октября в регион поступают кислородные компрессоры по выработке от 1,5 до 3 тысяч тонн кислорода на основные базы для лечения больных с коронавирусом.

«До конца 2021 года основные госпитальные базы будут иметь свои мини-установки по производству кислорода. Дополнительные средства в размере порядка 240 миллионов на закупку такого оборудования были выделены губернатором. Это снизит накал той проблематики, которая сегодня есть. Чтобы люди сегодня были без кислорода в больницах, такого нет. Я призываю людей к спокойствию, не паниковать. Еще ни разу ни одна больница в нашей области без кислорода не осталась», — добавила первый вице-губернатор.

В Челябинской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Власти рекомендовали работодателям предоставлять один или два выходных дня для сотрудников, желающих поставить прививку.

Медицинскую помощь всем жителям Челябинской области в нерабочие дни будут оказывать без каких-либо ограничений. Южноуральцы смогут привиться от коронавируса и от гриппа в любой поликлинике области на свой выбор. А вакцинации в ТРК не будет, так как на время вынужденных каникул вход в ТРК будет доступен только по QR-кодам.