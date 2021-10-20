Город в Челябинской области перевел школы на дистанционку

Ребята будут учиться из дома в течение одной недели — до каникул

Закрытый городок Трехгорный перевел все свои школы на дистанционное обучение. Оно продлится ровно неделю — до осенних каникул, сообщили ИА «Первое областное» в управлении по делам образования города.

«На заседании городского оперативного штаба озвучили свежие цифры по коронавирусу: за последнее время коронавирусом заболели 23 школьника. Подчеркну: речь идет не о контактных детях, а о заболевших. Раньше их было меньше. Чтобы остановить распространение вируса, школы отправляются на дистант», — рассказала Первому областному информагентству начальник городского управления образования Ирина Первухина.

Всего в Трехгорном семь школ: шесть общеобразовательных и одна коррекционная. В них учатся 3200 школьников.

Ранее в Минздраве Челябинской области заявили, что осенние каникулы в школах Южного Урала продлевать не будут. А чуть позже правительство РФ предложило президенту Владимиру Путину объявить по стране дополнительные выходные перед ноябрьскими праздниками. Свое решение Путин должен озвучить сегодня.