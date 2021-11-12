Как восстановить легкие после ковидной пневмонии

Главный пульмонолог Челябинской области Владимир Антонов рассказал о доступных методах реабилитации

12 ноября отмечают Всемирный день борьбы с пневмонией. Сегодня сложно найти человека, который не слышал об этом тяжелом заболевании дыхательных путей. Но мало кто понимает, как защитить себя от воспаления легких.

Какой из методов диагностики лучше: рентген или КТ? Почему не стоит заниматься самолечением? И как распознать ковидную пневмонию? Об этом Первому областному информагентству рассказал главный пульмонолог Челябинской области Владимир Антонов.







Главный пульмонолог Челябинской области Владимир Антонов.

— Владимир Николаевич, насколько пневмония актуальная для Челябинской области?

— Бактериальные пневмонии присутствовали всегда. В сезон простуд заболеваемость росла, так как вирусы гриппа, ОРВИ и ковида также способны вызывать пневмонию.

Но, по классическому определению, обычная пневмония — это бактериальная инфекция. Чаще всего ее вызывают пневмококки. Поэтому профилактика заключается именно в своевременной вакцинации от пневмококковой инфекции. Вакцин сейчас две — конъюгированная вакцина «Превенар-13» и полисахаридная «Пневмовакс-23».

— Чем отличается вирусная пневмония?

— При вирусной пневмонии: гриппозной либо ковидной, — поражаются совершенного другие отделы легких и поражаются по-другому. Происходит не воспаление, а именно отек легких. Поэтому применяются совершенно другие подходы к лечению.

Коронавирусную пневмонию, как и гриппозную, не нужно лечить антибиотиками. Это бесполезно, так как для них нет субстрата. Антибиотики подключают, когда к вирусной инфекции присоединяется бактериальная. Для лечения гриппозной или ковидной пневмонии с первых дней необходимы противовирусные препараты, которыми сейчас министерство здравоохранения обеспечивает пациентов на амбулаторном этапе. В этом принципиальное отличие.

Также при вирусной пневмонии, в отличие от обычной бактериальной, часто нарушается свертываемости крови. Кровь густеет, становится склонной к образованию микротромбов, которые в большей степени поражают легочную ткань. Здесь совершенно обосновано раннее назначение антикоагулянтов. Их тоже выдают бесплатно на амбулаторном этапе. Но без назначения врача их принимать не надо, чтобы не спровоцировать побочные эффекты. Самое грозное — кровотечение, которое невозможно остановить дома.

— То есть запоминаем, что именно при вирусной инфекции антибиотики вредят?

— Совершенно верно. Заниматься самолечением и принимать антибиотики без признаков бактериального воспаления не надо. Такие препараты назначают, если есть увеличение гнойности мокроты, ее количества, а на этом фоне температура тела держится выше 38 градусов более трех суток. По анализам в это время доктор может увидеть увеличение числа лейкоцитов.

Если пациент сам решит бесконтрольно принимать антибиотики, у него будет прогрессировать основное заболевание. К тому же он вырастит себе устойчивую бактериальную флору. И когда пациент попадет в стационар, у врачей будут связаны руки, потому что антибиотики уже не помогут.

— Во время пандемии многие люди с подозрением на пневмонию стремятся попасть на КТ, хотя раньше для диагностики хватало рентгена. Насколько это оправдано?

— Компьютерная томография и рентген отличаются чувствительностью. У первой — она выше. Но, согласно рекомендациям Минздрава России, рентгеновский снимок стоит в приоритете для диагностики пневмонии. КТ необходима для уточнения деталей: степени и особенностей поражения легочной ткани.

Даже по обычному рентгеновскому снимку вирусное поражение легких заподозрить возможно. В амбулаторной практике доступнее и правильнее начинать с рентгеновского снимка. Между обычной и ковидной пневмонией он дифференциацию покажет — в первом случае это будет выглядеть как затемнение в легких, во втором — будет видна сеточка из сосудов.

— Некоторые пациенты переживают, что их не сразу отправляют на КТ и рентген. В какие сроки следует делать такое исследование?

— Не нужно делать ни рентген, ни компьютерную томографию раньше четвертых-пятых суток с момента появления повышенной температуры и респираторных симптомов. Если сделать любую компьютерную томографию раньше, снимок покажет норму. Вы успокоитесь, что пневмонии нет, а она только начала развиваться.

— Еще год назад медики говорили, что ковидная пневмонию превращает легкие в кусок резины, и они никога не восстановятся. Это правда?

— Стопроцентное заблуждение. Чаще всего — больше чем в 90% случаев — мы видим абсолютно полное восстановление легочной ткани. Даже после тотального поражения легких. Восстановление, естественно, будет растянуто по времени, но, спустя 6-12 месяцев, легочная ткань при правильном подходе к лечению будет полностью восстановлена. Для того требуется вовремя начатое, правильно проведенное лечение и адекватная реабилитация после выписки.

— Вы затронули тему реабилитации. Как она проходит после обычной и ковидной пневмонии? Если ли какая-то разница?

— Разница существует. По срокам и форме реабилитации. Если это не осложненная пневмония (хоть ковидная, хоть бактериальная), требуется диспансерное наблюдение в течение шести месяцев после перенесенной болезни. При осложненной и ковидной — в течение года.

После ковидной пневмонии особенно важна физическая реабилитация. В нее входит дыхательная гимнастика, лечебная физкультура с постепенным наращиванием физической активности. Главное — вовлечь в процесс дыхательную мускулатуру, то есть верхний плечевой пояс, но не переусердствовать. Самое оптимальное — скандинавская ходьба или плавание, если пациенту это доступно. Но все должно быть рекомендовано врачом.

Самостоятельно пациент может контролировать частоту сердечных сокращений. Они на пике нагрузки не должны превышать 80% от расчетного показателя нормы максимальной частоты ЧСС в зависимости от пола и возраста. Данные по их расчетам есть в открытом доступе.

Также для реабилитации очень важно проводить вибрационный массаж. Он обеспечит оптимальный дренаж легочной ткани, чтобы все патологическое, что образуется, выводилось из легких.

— Давайте перейдем к мифам. Говорят, что надувание шариков имеет какой-то лечебный эффект. Так ли это?

— Надувать шарики или проводить какие-либо неконтролируемые дыхательные движения опасно. Особенно в ранние сроки после любой перенесенной пневмонии, в том числе ковидной. Это неконтролируемая нагрузка. Если шарик тугой, и вы не соотнесете свои возможности, есть риск порвать легочную ткань и добиться осложнений. Этого делать не надо.

Основной смысл дыхательных упражнений в задержке выхода. То есть пациент делает вдох, а потом выдыхает с небольшой задержкой. Это будет оптимальнее, безопаснее и надежней.

— Можно ли предупредить развитие пневмонии?

— В случае с вирусной пневмонией на первом месте стоит вакцинация от гриппа и коронавируса, затем соблюдение всех норм личной гигиены, в том числе социальное дистанцирование, масочный режим, гигиена рук и полости носа. Обычное промывание носа каждый день солевым раствором — это оптимальная профилактика любой вирусной инфекции.

Что касается бактериальной инфекции — опять-таки вакцинопрофилактика от пневмококка, поддержание оптимального уровня иммунитета за счет ведения здорового образа жизни. Потому что в подавляющем большинстве случаев пневмония развивается при аспирации собственной микрофлоры, из того, что живет у пациента в рото- и носоглотке в нормальных условиях. Когда иммунитет снижается, мы получаем развитие пневмонии и именно при развитии собственной микрофлоры, когда созданы оптимальные условия для ее размножения не там, где это требуется.

— Сейчас говорят, что важно привиться и от коронавируса, и от гриппа, и старшему поколению еще и от пневмококка. Это обосновано тем, что пневмонии разные?

— Конечно. Развитие и пневмококковых инфекций, и коронавируса, и гриппа в настоящее время есть. Сейчас Минздрав разрешил и коронавирусную вакцину и гриппозную ставить одновременно, но если человек боится это сделать, то 28 дней между прививками промежуток может быть. Их ставят бесплатно.

Прививка от пневмококка входит в национальный календарь для детей. Ее ставят бесплатно, финансирование идет из федерального бюджета. Для взрослых в настоящее время проводится по эпидпоказаниям за счет регионального бюджета пациентам старше 65 лет, имеющим хронические заболевания (сахарный диабет, сердечно-сосудистые и легочные заболевания).

— Если взрослый человек захочет поставить прививку от пневмококка, но он не входит в группу риска, то бесплатно это сделать не получится?

— Если у него есть факторы риска, он входит в эту декретируемую группу населения, которым показана прививка по эпидпоказаниям, то в поликлиниках эти прививки ставятся. Если он хочет защитить себя сам, то вправе это сделать в платных прививочных кабинетах.

Наши собственные и мировые данные говорят о том, что пневмококковая прививка снижает риск заражения коронавирусом и позволяет перенести ковид в легкой форме.



— Прививочная кампания в челябинской области идет полным ходом. Даже беременным разрешили прививаться от коронавируса с 22 недель. Не подлежат вакцинации только дети. От пневмококка и гриппа их можно прививать, а от коронавируса — нет. Как-то уберечь детей от заражения?

— Соблюдать меры личной гигиены и масочный режим, хотя дети категорически не любят носить средства индивидуальной защиты. Но носить их нужно, потому что дети чаще всего являются первопричиной дальнейшей заболеваемости в семьях. Они приносят инфекцию и передают ее по цепочке.

К тому же сами дети болеют. И болеют чаще, чем в первую волну пандемии. Сейчас идут клинические исследования вакцины для детей. Но на западе им уже ставят прививки. Причем в обязательном порядке.