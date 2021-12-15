Главный психиатр Минздрава РФ рассказал о воздействии коронавируса на мозг

Зураб Кекелидзе перечислил основные симптомы постковидного синдрома

Коронавирус воздействует на центральную нервную систему человека, что в период постковидного синдрома приводит к раздражительности и частичной амнезии. Об этом в интервью РБК сообщил главный психиатр Минздрава РФ, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе.

По его словам, после того как пациент вылечился от коронавируса, у него нет никаких жалоб, на самом же деле негативные последствия болезни есть, просто человек неправильно оценивает свои функции.

Например, у некоторых спортсменов уже через несколько минут после интенсивных тренировок начинается одышка. У других переболевших нередко наблюдаются частичная амнезия, когда они забывают какие-то слова, и раздражительность.

«Есть и другие нарушения, по которым мы, врачи, поняли, что, видимо, COVID каким-то образом воздействует на мозг, условно говоря, проникает. Но это условное название, проникает или нет, мы не можем сказать. Но о том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связано, это без всякого сомнения», — цитирует Кекелидзе РБК.

Кроме того, по словам главного психиатра Минздрава РФ, во время болезни происходит нарушение гематоэнцефалического барьера — барьера между кровеносной системой и центральной нервной системой.

По данным на 14 декабря, в России коронавирусом заболели 10 074 797 человек, за последние сутки — 28 343 россиянина. Всего вылечилось более 8,8 миллиона человек. В Челябинской области зарегистрировано 137 442 случая заболевания COVID-19.