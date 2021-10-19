Глава Роспотребнадзора раскритиковала проверку QR‑кодов на кассах

Анна Попова назвала подобные меры неэффективными

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введение QR-кодов, которые нужно показывать на кассах в региональных торговых центрах, — полумера, которой недостаточно для эффективной борьбы с коронавирусом.

«Хочу обратить внимание на некорректность таких мер, когда QR-код вводится для представления на кассе. То есть войти в торговый центр, находиться там можно беспрепятственно, но вместе с тем субъект (администрация торгового центра. — Прим. ред.) отчитывается, что он принял антиковидное решение. Я призываю руководителей субъектов отказаться от подобного рода решений: они малоэффективны», — сказала глава Роспотребнадзора.

Напомним, сегодня, 19 октября, зампредседателя правительства России Татьяна Голикова в рамках пресс-конференции предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни.



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