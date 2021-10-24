Глава Роспотребнадзора призвала использовать нерабочие дни для вакцинации

Также Анна Попова заявила о необходимости сократить контакты сейчас, чтобы хорошо встретить Новый год

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян использовать нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября для того, чтобы поставить прививку от коронавируса. Соответствующее заявление главный санитарный врач сделала в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Эти семь дней нужно использовать для того, чтобы привиться. Это единственный способ остановить распространение инфекции. И, конечно, эти дни нужно провести дома и с семьей. Дома, дома, дома»,— сказала Анна Попова.

Также она добавила, что необходимо уже сейчас сократить количество контактов и приложить максимум усилий для борьбы с пандемией для того, чтобы хорошо встретить Новый год.

Напомним, президент России Владимир Путин установил в рабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября включительно. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объяснил, как пройдут на Южном Урале «антиковидные» каникулы.