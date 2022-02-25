Где в Челябинской области сделать прививку от коронавируса подросткам и взрослым 25, 26 и 27 февраля

Минздрав публикует актуальный список вакцинальных пунктов

В Челябинской области продолжается вакцинация от ковида. В некоторых медпунктах прививку по-прежнему можно сделать круглые сутки. Публикуем перечень пунктов, где подростков и взрослых жителей области будут ждать в пятницу и выходные. Актуальный список публикует Минздрав.

ВЗРОСЛЫЕ МОГУТ ПРИВИТЬСЯ:

1. В поликлиниках по месту жительства.

2. В ТРК и дополнительных пунктах с отдельными входами.

Челябинск

КРК «Мегаполис»: ежедневно, с 10:00 до 20:00.

ТК «КС»: 26 февраля, с 12:00 до 15:00.

ТРК «Алмаз» («Леруа Мерлен»): 26 и 27 февраля — с 10:00 до 15:00.

Магнитогорск

ТРК «Гостиный двор», ТРК «Континент»: с 25 по 27 февраля, с 14:00 до 18:00.

Златоуст

«Территория бизнеса»: с 25 по 27 февраля, с 10:00 до 17:00.

Кыштым

ТК «Радуга»: 26 и 27 февраля, с 10:00 до 14:00.

Чесма

Центральный рынок: 25 февраля, с 10:00 до 13:00.

Сосновский район

Вишневая горка, ул. Вишневая Аллея, 2: 26 февраля, с 9:00 до 12:00.

Бреды

ТРК «Магнит»: 26 и 27 февраля, с 10:00 до 14:00.

3. В круглосуточных пунктах вакцинации.

Челябинск

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82.

ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.

Ж/Д вокзал, медпункт.

Сатка

Районная больница, приемный покой.

Магнитогорск

ГБ № 1, приемный покой.

Касли

Районная больница, приемный покой.

Катав-Ивановск

Районная больница, приемный покой.

Кыштым

Городская больница им. А. П. Силаева, приемный покой.

Карабаш

Городская больница, приемный покой.

Село Миасское

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21).

Село Уйское

Районная больница, приемный покой.

Верхний Уфалей

Городская больница, приемный покой стационара.

Варна

Районная больница, приемный покой.

Троицк

Медпункт Ж/Д вокзала.

Карталы

Городская больница, приемный покой стационара.

Чебаркуль

Областная больница, приемное отделение.

Октябрьское

Районная больница, приемный покой.

Увелка

Районная больница, приемный покой.

Коркино

Городская больница № 1, травмпункт.

Городская больница № 2, приемный покой инфекционного отделения.

Село Агаповка

Районная больница.

Куса

Районная больница, приемный покой.

Нязепетровск

Районная больница.

Село Кизильское

Районная больница.

Село Аргаяш

Районная больница.

Миасс

Городская больница № 3: с 18:00 до 21:00.

Ж/Д вокзал, медпункт.

Златоуст

Медпункт Ж/Д вокзала.

Бердяуш

Медпункт Ж/Д вокзала.

Усть-Катав

Медпункт Ж/Д вокзала.

Копейск

Городская больница № 1, приемный покой пос. Советов, 6, с 20:00 до 08:00.

Фершампенуаз

Районная больница, приемный покой хирургического отделения.

ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ ПОДРОСТКАМ МОЖНО:

1. В мегапункте — КРК «Мегаполис» в Челябинске.

2. В детской поликлинике по месту жительства.

3. В школах при заполнении добровольных согласий на вакцинацию.