Где в Челябинской области можно поставить прививку от коронавируса

Публикуем список адресов пунктов вакцинации

В Челябинской области продолжают работать пункты вакцинации от коронавируса. Список мест, где можно поставить прививку на этой неделе, опубликовал региональный Минздрав.

В Челябинске всех желающих ждут в ГКБ № 1 по будням с 08:00 до 20:00, по выходным и в праздничные дни — с 09:00 до 15:00. 16 апреля пункт вакцинации будет работать в ТК «КС» с 12 до 15 часов. В ТРК «Алмаз» прививку можно поставить в выходные с 10:00 до 14:00.

В Миассе 16 и 17 апреля будет работать пункт в ТРК «Слон» с 12 до 16 часов. В Златоусте можно привиться с 11 по 15 апреля на нескольких площадках:

«Территория бизнеса»

10:00—15:00;

ТРК «Тарелка»

16:00—19:00.

В Кыштыме прививку можно поставить 16 и 17 апреля в ТРК «Радуга» с 10:00 до 14:00. В Чесме 15 апреля пункт вакцинации будет работать на Центральном рынке с 10 до 13 часов. В Бредах с 11 по 17 апреля сделать прививку можно в ТРК «Магнит» с 10:00 до 13:00.

Список круглосуточных пунктов вакцинации:

Челябинск:

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82.

ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.

Ж/д вокзал, медпункт.

Сатка:

Районная больница, приемный покой.

Магнитогорск:

ГБ № 1, приемный покой.

Касли:

Районная больница, приемный покой.

Катав-Ивановск:

Районная больница, приемный покой.

Кыштым:

Городская больница им. А. П. Силаева, приемный покой.

Карабаш:

Городская больница, приемный покой.

Село Миасское:

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21).

Верхний Уфалей:

Городская больница, приемный покой стационара.

Варна:

Районная больница, приемный покой.

Троицк:

Медпункт ж/д вокзала.

Чебаркуль:

Областная больница, приемное отделение.

Увелка:

Районная больница, приемный покой.

Коркино:

Городская больница № 1, травмпункт.

Куса:

Районная больница, приемный покой.

Село Кизильское:

Районная больница.

Миасс:

Городская больница № 3 — 18:00—21:00.

Златоуст:

Медпункт ж/д вокзала.

Копейск:

Городская больница № 1, приемный покой, пос. Советов, 6 — 20:00—08:00.

Поставить прививку подросткам можно в детской поликлинике по месту жительства.

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 378 положительных результатов, среди заболевших 28 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 323 тысячи 375 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 11 апреля, Минздрав Челябинской области.

