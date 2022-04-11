В Челябинской области продолжают работать пункты вакцинации от коронавируса. Список мест, где можно поставить прививку на этой неделе, опубликовал региональный Минздрав.
В Челябинске всех желающих ждут в ГКБ № 1 по будням с 08:00 до 20:00, по выходным и в праздничные дни — с 09:00 до 15:00. 16 апреля пункт вакцинации будет работать в ТК «КС» с 12 до 15 часов. В ТРК «Алмаз» прививку можно поставить в выходные с 10:00 до 14:00.
В Миассе 16 и 17 апреля будет работать пункт в ТРК «Слон» с 12 до 16 часов. В Златоусте можно привиться с 11 по 15 апреля на нескольких площадках:
«Территория бизнеса»
10:00—15:00;
ТРК «Тарелка»
16:00—19:00.
В Кыштыме прививку можно поставить 16 и 17 апреля в ТРК «Радуга» с 10:00 до 14:00. В Чесме 15 апреля пункт вакцинации будет работать на Центральном рынке с 10 до 13 часов. В Бредах с 11 по 17 апреля сделать прививку можно в ТРК «Магнит» с 10:00 до 13:00.
Список круглосуточных пунктов вакцинации:
Челябинск:
ГКБ № 2, пр. Ленина, 82.
ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.
Ж/д вокзал, медпункт.
Сатка:
Районная больница, приемный покой.
Магнитогорск:
ГБ № 1, приемный покой.
Касли:
Районная больница, приемный покой.
Катав-Ивановск:
Районная больница, приемный покой.
Кыштым:
Городская больница им. А. П. Силаева, приемный покой.
Карабаш:
Городская больница, приемный покой.
Село Миасское:
Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21).
Верхний Уфалей:
Городская больница, приемный покой стационара.
Варна:
Районная больница, приемный покой.
Троицк:
Медпункт ж/д вокзала.
Чебаркуль:
Областная больница, приемное отделение.
Увелка:
Районная больница, приемный покой.
Коркино:
Городская больница № 1, травмпункт.
Куса:
Районная больница, приемный покой.
Село Кизильское:
Районная больница.
Миасс:
Городская больница № 3 — 18:00—21:00.
Златоуст:
Медпункт ж/д вокзала.
Копейск:
Городская больница № 1, приемный покой, пос. Советов, 6 — 20:00—08:00.
Поставить прививку подросткам можно в детской поликлинике по месту жительства.
За минувшие сутки в Челябинской области провели более 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 378 положительных результатов, среди заболевших 28 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 323 тысячи 375 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 11 апреля, Минздрав Челябинской области.