«Это не каникулы»: студенты вместо пар ходят в ТРК Челябинска

Ирина Гехт лично убедилась в нарушении предписаний.

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Несмотря на то, что в Челябинской области введён режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции, было запрещено посещение всех мест массового посещения, челябинцы продолжают посещать торговые центры. В нарушении режима лично убедилась первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Вчера вечером я специально ездила в ТРК „Родник“. Людей среднего возраста там нет, одна молодёжь. Поэтому товарищи родители, уважаемые студенты, я ещё раз повторяю, что дистанционное образование — это не каникулы. Это возможность находиться дома и заниматься самообразованием»,— напомнила Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор подчеркнула ответственность каждого человека и напомнила, что нахождение на территории торгового комплекса неправильно в настоящий момент.

«Я ещё раз призываю всех ограничить посещение тех мест, где находится достаточно большое количество людей»,— добавила Ирина Гехт.

Напомним, с 19 марта в Челябинской области введён режим повышенной готовности. Жителям региона запрещено посещать массовые мероприятия, где одновременно находится свыше 50 человек. В связи с этим отменены все концерты, спортивные мероприятия, закрыты музеи и театры. Исключение составляют библиотеки, но им разрешено только принимать и выдавать книги.

Кроме того, с сегодня Минкульт РФ порекомендовал закрыть и все кинотеатры.