Еще 93 человека заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

Столько же пациентов выздоровели

На сегодняшний день, 3 июля, в Челябинской области официально зарегистрировано 334918 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболели 93 человека, в том числе пять школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день продолжают лечение 1583 пациента. Граждане, не имеющие клинических проявлений заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

За весь период пандемии коронавирусной инфекции из медицинских учреждений выписано 324239 южноуральцев. Еще 93 человека — за прошедшие сутки.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, за минувшие сутки от COVID-19 скончался один пациент.

Всего с начала пандемии коронавируса жители Челябинской области сдали 7 008 538 анализов. За последние сутки медики провели 5624 исследования.

Напомним, в эти выходные бесплатно поставить прививку от коронавируса можно в крупных ТРК региона, торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации. Полный список адресов и графики работы передвижных лабораторий можно узнать в нашем материале.