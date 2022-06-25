Еще 93 человека заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остаются 1502 пациента

На сегодняшний день, 25 июня, в Челябинской области официально зарегистрировано 334193 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки заболели 93 человека, в том числе семь школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день продолжают лечение 1502 пациента. Те граждане, у которых отсутствуют клинические проявления заболевания и хронические болезни, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии коронавируса из медицинских учреждений выписано 323613 человек. За прошедшие сутки выздоровели еще 202 южноуральца.

По данным регионального министерства здравоохранения, за последние сутки от COVID-19 скончались два человека.

За весь период пандемии коронавируса медики исследовали 323613 ПЦР-тестов. За минувшие 24 часа протестировано 6006 южноуральцев.

Жителям Челябинской области рекомендуют надевать маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию, а также ставить прививки от коронавируса.