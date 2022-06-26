Еще 92 человека заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остаются 1495 пациентов

На утро 26 июня в Челябинской области официально зарегистрировано 334285 случаев заболевания коронавирусом. По данным пресс-службы регионального Минздрава, положительный результат ПЦР-теста за прошедшие сутки получили 92 южноуральца, в том числе шесть школьников.

«На сегодняшний день на лечении остаются 1495 пациентов. Граждане, не имеющие хронических болезней и клинических проявлений заболевания, продолжают лечение дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

За весь период пандемии COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц 323709 южноуральцев. Еще 96 человек выписано за последние сутки.

«За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались три пациента»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Жители Челябинской области продолжают сдавать тесты на ковид. Так, с начала пандемии число исследованных ПЦР-тестов достигло 6 969 052. За прошедшие 24 часа медики провели 6272 исследования.

Несмотря на то, что обязательный масочный режим в Челябинской области отменен, южноуральцам рекомендуют носит маски в общественных местах.