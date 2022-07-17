Еще 107 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остаются 1712 пациентов

На утро 17 июля в Челябинской области официально зарегистрировано 336189 случаев заболевания COVID-19. По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, за минувшие сутки положительный результат ПЦР-теста получили 107 человек, в том числе три школьника.

«На сегодняшний день в медицинских учреждениях продолжают лечение 1712 пациентов. Граждане, не имеющие клинических признаков заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

Всего за весь период пандемии коронавирусной инфекции выздоровели и выписаны 325353 человека. За прошедшие сутки выписаны три южноуральца.

«За последние сутки от коронавируса скончался один пациент»,— уточнили в пресс-службе регионального Минздрава.

С начала пандемии COVID-19 медики провели 7 087 239 исследований. За минувшие 24 часа южноуральцы сдали 5527 анализов на коронавирусную инфекцию.

Напомним, в эти выходные можно бесплатно поставить прививку от ковида в крупных ТРК региона, торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации. С полным списком адресов и графиками работы передвижных лабораторий можно ознакомиться в нашем материале.