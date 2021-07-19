Еще 297 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Минздрав озвучил сводку на утро 19 июля 2021 года

В Челябинской области сохраняется напряженная эпидситуация по коронавирусу. За минувшие сутки медики региона провели почти девять тысяч тестов на коронавирус и получили 297 положительных результатов. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 71 тысяча 110 человек. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Накануне скончались 12 пациентов, все они умерли непосредственно от коронавируса. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушли из жизни 3 тысячи 237 пациентов с коронавирусом.

На лечении остаются 4244 человека. С начала пандемии болезнь победили 63 тысячи 586 южноуральцев. Накануне днем из ковидных больниц выписали 138 пациентов.

Между тем 1522 человека привились от коронавируса в ТРК Челябинской области в выходные. В будние дни вакцинация продолжается в поликлиниках. Кроме того в выходные Челябинская область получила более 45 тысяч доз «Спутника V». Вакцину уже развозят по медицинским учреждениям региона.

Кардиологи из Челябинска назвали три опасных последствия коронавируса для сосудов и сердца и призвали стоящих на диспансерном учете людей прививаться.

