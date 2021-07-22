Еще 305 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Минздрав озвучил сводку на утро 22 июля 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 305 положительных результатов. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 72 тысячи 17 человек. Об этом в среду, 22 июля, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Накануне, 21 июля, скончались 13 пациентов, все они умерли непосредственно от коронавируса. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушли из жизни 3 тысячи 274 пациента с коронавирусом.

На лечении остаются 4618 человек. С начала пандемии болезнь победили 64 080 южноуральцев. Накануне днем, 21 июля, из ковидных больниц выписали 173 пациента.

Несмотря на большое количество вновь заболевших, ситуация в регионе остается стабильной. Власти области делают все возможное, чтобы сохранить плановую медицину, и пока не намерены открывать новые ковидные базы.

Между тем средний возраст пациентов ковидной реанимации в Челябинской области снизился до 45 лет. Основную массу болеющих составляют люди трудоспособного возраста.

Также стало известно, что коронавирусом переболели 578 привитых от новой инфекции южноуральцев. Болезнь у этой категории пациентов проходит в более легкой форме.

