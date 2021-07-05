Еще 227 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Минздрав озвучил сводку на утро 5 июля 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 11 тысяч тестов на коронавирус. Медики получили 227 положительных результатов. Всего с начала пандемии, по данным официальной статистики, коронавирусом в регионе заболели 67 тысяч 311 человек.

Накануне, 4 июля, скончались 11 пациентов: семь человек умерли непосредственно от коронавируса, еще четыре человека — от сопутствующих болезней.

На лечении остаются 2 454 человека. С начала пандемии болезнь победили 61 752 пациента. Накануне выписали 99 человек.

Регион продолжает активно вакцинировать жителей. В минувшие выходные в мобильных пунктах вакцинации по региону привились 2 006 человек.

Между тем мошенники предлагают челябинцам купить фиктивные сертификаты о вакцинации от ковида. Ранее мы уже рассказали, чем это опасно.