Еще 236 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки

Минздрав озвучил суточную сводку на 12 августа 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 6 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 236 положительных результатов, среди заболевших есть 10 школьников. С начала пандемии официально зарегистрирована 341 тысяча случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 12 августа, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 103 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 329 тысяч 513 южноуральцев. Продолжают лечение 2 тысячи 329 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном умершем от коронавируса пациенте. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 17 человек.



В выходные, 13 и 14 августа, на Южном Урале откроют дополнительные пункты вакцинации от ковида. Рассказываем, где сделать прививку.