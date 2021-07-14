Еще 283 человека заразились коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Минздрав озвучил сводку на утро 14 июля 2021 года

В Челябинской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. За минувшие сутки медики региона провели почти девять тысяч тестов на коронавирус и получили 283 положительных результата. Всего с начала пандемии, по данным официальной статистики, коронавирусом в регионе заболели 69 тысяч 656 человек.

По данным медиков, накануне, 13 июля, скончались 13 пациентов: 12 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще один — от сопутствующих болезней. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушли из жизни 3177 пациентов с коронавирусом.

На лечении остаются 3614 человек. С начала пандемии болезнь победили 62 822 южноуральца. Накануне, 13 июля, выписали 131 пациента.

Из-за растущего числа заболевших в Челябинской области открывают новые ковидные базы. Так, со среды, 14 июля, начинает работу ковидное отделение в городской больнице Южноуральска на 50 мест.

Напомним, переболевшие коронавирусом южноуральцы могут пройти углубленную диспансеризацию. Это поможет выявить опасные осложнения после перенесенной инфекции.

Также сегодня стало известно, что к 20 сентября в России могут начать вакцинацию школьников старше 12 лет. Подростков планируют прививать «Спутником V».