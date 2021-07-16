Еще 287 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Минздрав региона опубликовал сводку на утро 16 июля 2021 года

Накануне, 15 июля, в Челябинской области провели больше 12 тысяч тестов на коронавирус. Медики получили 287 положительных результатов. Всего с начала пандемии, по данным официальной статистики, коронавирусом в регионе заболели 70 тысяч 228 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

За прошедший день в больницах области скончались 10 ковидных пациентов, все они умерли непосредственно от коронавируса. Всего с начала пандемии ушел из жизни 3 тысячи 201 южноуралец с коронавирусом.

На лечении остаются 3 тысячи 879 человек. С начала пандемии болезнь победили 63 тысячи 105 южноуральцев. Накануне, 15 июля, выписали 145 пациентов.

Ранее стало известно, что к 20 сентября в России могут начать вакцинацию школьников старше 12 лет. Подростков планируют прививать «Спутником V».

Челябинская область получила еще 25,5 тысячи доз вакцины «Спутник V».

Кардиологи из Челябинска назвали три опасных последствия коронавируса для сосудов и сердца и призвали стоящих на диспансерном учете людей прививаться.