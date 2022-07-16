Еще 98 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остаются 1609 пациентов

На сегодняшний день, 16 июля, в Челябинской области официально зарегистрировано 336082 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболели 98 человек, в том числе три школьника. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день на лечении остаются 1609 пациентов. Те граждане, у которых отсутствуют хронические болезни и клинические признаки заболевания, продолжают лечение дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

С начала пандемии COVID-19 из больниц выписали 325350 южноуральцев. Еще два человека выздоровели за минувшие сутки.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, за прошедшие сутки от коронавируса скончался один человек.

Всего за период пандемии COVID-19 медиками исследовано 7 081 712 ПЦР-тестов. За последние 24 часа протестировано 5797 южноуральцев.

В эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона, а также торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации. Полный список адресов и график работы передвижных лабораторий можно узнать в нашем материале.