Еще 94 человека заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остаются 1569 пациентов

На утро 18 июня в Челябинской области официально зарегистрировано 333550 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, положительный результат ПЦР-теста за минувшие сутки получили 94 южноуральца, в том числе восемь школьников.

«На сегодняшний день на лечении остаются 1569 пациентов. Те граждане, у которых отсутствуют клинические признаки заболевания и хронические болезни, продолжают лечение дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

Всего за весь период пандемии COVID-19 число выздоровевших южноуральцев достигло 322923. За последние сутки выписано еще 55 человек.

«За прошедшие сутки от коронавируса скончались три пациента»,— уточнили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Жители Челябинской области продолжают сдавать анализы на ковид. Так, с начала пандемии медиками проведено 6 926 936 исследований. За минувшие 24 часа протестировано 6120 южноуральцев.

С июня в Челябинской области отменен обязательный масочный режим. Однако жителям Челябинской области рекомендуют продолжать носить маски, а также соблюдать социальную дистанцию.