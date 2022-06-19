Еще 92 человека заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остаются 1568 пациентов

На сегодняшний день, 19 июня, в Челябинской области официально зарегистрировано 333642 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 92 человека, включая семь школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день продолжают лечение 1568 пациентов. Граждане, не имеющие хронических болезней и клинических проявлений заболевания, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

С начала пандемии коронавируса из больниц выписаны 323012 человек. Еще 89 южноуральцев выздоровели за прошедшие сутки.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались четыре пациента.

Всего за весь период пандемии COVID-19 медики провели 6 932 448 исследований. За последние 24 часа протестировано 5512 человек.

Напомним, в Челябинской области отменен масочный режим с 1 июня. Однако южноуральцам советуют продолжать носить маски в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию. Не следует забывать и о вакцинации. Поставить прививки можно в круглосуточных пунктах вакцинации.