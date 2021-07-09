Еще 255 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Минздрав озвучил сводку на утро 9 июля 2021 года

В Челябинской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. За минувшие сутки медики региона провели больше 12,5 тысячи тестов на коронавирус и получили 255 положительных результатов. Всего с начала пандемии, по данным официальной статистики, коронавирусом в регионе заболели 68 тысяч 287 человек.

По информации медиков, накануне, 8 июля, скончались 13 пациентов: 12 умерли непосредственно от коронавируса, 1 — от сопутствующих болезней. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушли из жизни 3111 пациентов с коронавирусом.

На лечении остаются 2895 человек. С начала пандемии болезнь победили 62 238 южноуральцев. Накануне, 8 июля, выписали 103 человека.

Между тем переболевшие коронавирусом южноуральцы начали получать сертификаты с QR‑кодом от «Госуслуг». Электронный документ подтверждает, что у человека есть иммунитет к COVID‑19.



Также в Челябинске возбудили уголовное дело за распространение ложных сведений о вакцинации от COVID-19. Жительница областного центра оставила лживый пост в соцсетях, в котором сообщала, что, по данным знакомых ей медиков, 80% людей, проходящих лечение на ковидных базах, попали в больницу после прививки.

Единственным надежным способом защитить себя от тяжелого течения болезни остается вакцинация. График работы выездных бригад в ТРК и садах на ближайшие выходные будет опубликован на нашем сайте.

