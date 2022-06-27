Еще 90 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остаются 1497 человек

На сегодняшний день, 27 июня, в Челябинской области официально зарегистрировано 334 375 случаев заболевания коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, за минувшие сутки заболели 90 человек, в том числе четыре школьника.

«На лечении остаются 1497 человек. Граждане, не имеющие признаков заболевания или хронических болезней, лечатся дома под присмотром медиков»,— уточнили в ведомстве.

За сутки скончались два пациента, всего с начала пандемии умерло 9942 южноуральца. По данным на 27 июня, выздоровело 323 795 человек, в том числе 86 — за минувшие сутки.

Медики продолжают исследовать ПЦР-тесты. Всего с начала пандемии коронавируса исследовано 6 974 022 теста, за минувшие сутки — 4970 тестов.