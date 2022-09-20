Еще 1037 человек заболели коронавирусом за день в Челябинской области

Минздрав озвучил суточную сводку на 20 сентября 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели более трех тысяч тестов на коронавирус и получили 1037 положительных результатов, среди заболевших есть 90 школьников, сообщает сегодня, 20 сентября, Минздрав Челябинской области.



Накануне с больничного по ковиду выписали 1040 человек. Продолжают лечение 12 тысяч 812 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли четыре пациента. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 80 человек.

Челябинская область ждет распылители для назальной вакцины от коронавируса. Их распределением занимается федеральный Минздрав.

О тяжелых случаях коронавируса ИА «Первое областное» рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава Челябинской области Владимир Антонов.

Какой штамм циркулирует в регионе, как проявляет себя болезнь, куда больному обращаться за помощью при первых признаках недомогания, журналисту ИА «Первое областное» рассказала главный терапевт Челябинской области Анна Мищенко.