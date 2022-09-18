Еще 953 человека заболели коронавирусом за день в Челябинской области

Минздрав озвучил суточную сводку на 18 сентября 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели более 4,5 тысяч тестов на коронавирус и получили 953 положительных результата, среди заболевших есть 97 школьников, сообщает сегодня, 18 сентября, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 410 человек. Продолжают лечение 12 тысяч 318 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли два пациента. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 74 человек.

На Южном Урале продолжается вакцинация от ковида и гриппа. Рассказываем, где в эти выходные можно сделать прививку.



Между тем в Челябинской области перестали дистанционно выдавать больничные по ОРВИ и ковиду. Для оформления бюллетеня необходимо лично обратиться к врачу.

Челябинская область ждет распылители для назальной вакцины от коронавируса. Их распределением занимается федеральный Минздрав.