Еще 899 человек заболели коронавирусом за день в Челябинской области

Минздрав озвучил суточную сводку на 3 октября 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели около семи тысяч тестов на коронавирус и получили 899 положительных результатов, среди заболевших есть 36 школьников, сообщает сегодня, 3 октября, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 901 человека. Продолжают лечение 12 тысяч 456 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли четыре пациента. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 122 человек.

Каждый пятый челябинец опасается новой волны коронавируса. При этом только 2% южноуральцев используют средства индивидуальной защиты.

