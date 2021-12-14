Еще 616 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 14 декабря 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 6 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 616 положительных результатов, среди заболевших есть один школьник. С начала пандемии официально зафиксированы 137 тысяч 442 случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 754 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 123 тысячи 844 южноуральца. На лечении остаются 6 тысяч 733 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 29 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 6 тысяч 803 южноуральца.

В Челябинской области непривитых сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации, начали отстранять от работы. Так, от работы отстранили более 900 непривитых сотрудников сферы образования.



Между тем уже известно, что студенты ЮУрГУ будут сдавать зимнюю сессию в очном формате. Соответствующий приказ уже подписал ректор вуза Александр Шестаков.



А школы Катав-Ивановска с 14 декабря ушли на дистант.