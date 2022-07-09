Еще 87 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остаются 1379 пациентов

На сегодняшний день, 9 июля, в Челябинской области официально зарегистрировано 335452 случая заболевания COVID-19. По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, за последние сутки заболели 87 человек, в том числе четыре школьника.

«На сегодняшний день на лечении остаются 1379 пациентов. Те граждане, у которых отсутствуют хронические болезни и клинические признаки заболевания, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

Всего с начала пандемии коронавируса количество выздоровевших и выписанных южноуральцев достигло 324962. Еще 128 человек выписаны из больниц за прошедшие сутки.

«За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались три пациента»,— уточнили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

За весь период пандемии жители Челябинской области сдали 7 042 929 анализов на COVID-19. За последние 24 часа медики провели 5186 исследований.

Со 2 июля в России отменены все антиковидные ограничения, поскольку в течение последних четырех месяцев в стране отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Нового подъема заболеваемости этим летом эксперты не ждут.