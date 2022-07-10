Еще 86 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остаются 1396 пациентов

На утро 10 июля в Челябинской области официально зарегистрировано 335538 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки положительный результат ПЦР-теста получили 86 южноуральцев, в том числе четыре школьника. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день продолжают лечение 1396 пациентов. Граждане, не имеющие клинических проявлений заболевания и хронических болезней, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

С начала пандемии COVID-19 из медицинских учреждений выписано 325029 человек. За последние сутки выздоровели еще 67 южноуральцев.

По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, за прошедшие сутки от коронавируса скончались два человека.

За весь период пандемии COVID-19 медики провели 7 048 151 исследование на ковид. За минувшие 24 часа протестировано 5 222 южноуральца.

В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус сейчас по течению и симптомам схож с ОРВИ, однако остается коварным и может вызвать обострение скрытых болезней.