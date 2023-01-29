Еще 85 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

Не лечении остается чуть менее 800 пациентов

На утро 29 января в Челябинской области официально зарегистрировано 397 720 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, положительный результат ПЦР-теста за минувшие сутки получили 85 южноуральцев, в том числе 12 школьников.

«На сегодняшний день на лечении остаются 785 пациентов. Граждане, не имеющие клинических проявлений заболевания и хронических болезней, продолжают лечение дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

За весь период пандемии COVID-19 число выздоровевших южноуральцев достигло 387 393. За последние сутки медицинские учреждения покинули 32 человека.

«За прошедшие сутки смертей от коронавируса не зарегистрировано»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии жители Челябинской области сдали 8 178 010 анализов на коронавирусную инфекцию. Еще почти шесть тысяч исследований на COVID-19 медики провели за минувшие сутки.