Еще 80 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остаются чуть более 1100 пациентов

На утро 25 декабря в Челябинской области официально зарегистрировано 395863 случая заболевания COVID-19. По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, положительный результат ПЦР-теста за прошедшие сутки получили 80 южноуральцев, в том числе два школьника.

«На сегодняшний день на лечении остаются 1102 пациента. Граждане, не имеющие клинических признаков заболевания и хронических болезней, продолжают лечение дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

За весь период пандемии коронавируса число выздоровевших южноуральцев достигло 385256. За минувшие сутки из медицинских учреждений выписано 74 человека.

«За последние сутки от коронавирусной инфекции скончался один пациент»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии ковида южноуральцы сдали 8 013 891 анализ на COVID-19. За прошедшие сутки медики провели 6621 исследование на коронавирус.

Жители Челябинской области могут обратиться по всем интересующим их вопросам о коронавирусе по телефону единой службы оперативной помощи Минздрава Челябинской области 122, а также по телефону круглосуточной горячей линии 8 (800) 201-41-88.