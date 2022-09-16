Еще 895 человек заболели коронавирусом за день в Челябинской области

Минздрав озвучил суточную сводку на 16 сентября 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели более пяти тысяч тестов на коронавирус и получили 895 положительных результатов, среди заболевших есть 86 школьников, сообщает сегодня, 16 сентября, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 400 человек. Продолжают лечение 11 тысяч 721 пациент.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли три пациента. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 69 человек.

Между тем в Челябинской области перестали дистанционно выдавать больничные по ОРВИ и ковиду. Для оформления бюллетеня необходимо лично обратиться к врачу.

Челябинская область ждет распылители для назальной вакцины от коронавируса. Их распределением занимается федеральный Минздрав.



Минздрав оценил вероятность введения дистанта в школах Челябинской области. В ведомстве также рассказали о том, как сегодня болеют дети.

В Челябинске пациентов с коронавирусом принимают три ковидные базы. Одна из них предназначена для больных, которым нужен диализ.



Южный Урал приближается к пику шестой волны коронавируса. Какой штамм циркулирует в регионе, как проявляет себя болезнь, куда больному обращаться за помощью при первых признаках недомогания и велика ли вероятность развития осложнений, журналисту ИА «Первое областное» рассказала главный терапевт Челябинской области Анна Мищенко.



О тяжелых случаях коронавируса ИА «Первое областное» рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава Челябинской области Владимир Антонов.