Еще 841 человек заболел коронавирусом за день в Челябинской области

Минздрав озвучил суточную сводку на 15 сентября 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели более пяти тысяч тестов на коронавирус и получили 841 положительный результат, среди заболевших есть 82 школьника, сообщает сегодня, 15 сентября, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 499 человек. Продолжают лечение 10 тысяч 707 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли два пациента. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 66 человек.

Между тем в Челябинской области перестали дистанционно выдавать больничные по ОРВИ и ковиду. Для оформления бюллетеня необходимо лично обратиться к врачу.

Челябинская область ждет распылители для назальной вакцины от коронавируса. Их распределением занимается федеральный Минздрав.



Минздрав оценил вероятность введения дистанта в школах Челябинской области. В ведомстве также рассказали о том, как сегодня болеют дети.