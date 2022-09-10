Еще 755 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

На лечении остаются 9417 пациентов

На утро 10 сентября в Челябинской области официально зарегистрировано 355843 случая заболевания COVID-19. За минувшие сутки заболели 755 человек, в том числе 45 школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день на лечении остаются 9417 пациентов. Те граждане, у которых отсутствуют хронические болезни и клинические проявления заболевания, продолжают лечение дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

Всего за весь период пандемии коронавируса выздоровели и выписаны из больниц 337229 южноуральцев. За последние сутки из медицинских учреждений выписано 749 человек.

«За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались три пациента»,— добавили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

С начала пандемии COVID-19 жители Челябинской области сдали 7 399 346 анализов на коронавирус. За минувшие 24 часа медики провели 4327 исследований.

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